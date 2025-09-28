  1. Clienti privati
Volley L'Italia è campione del mondo

Swisstxt

28.9.2025 - 14:26

Quinto trionfo iridato
Quinto trionfo iridato
KEY

L'Italia è sempre la regina del volley planetario.

SwissTXT

28.09.2025, 14:26

28.09.2025, 14:29

Campioni del mondo in carica, gli Azzurri hanno difeso con successo il loro titolo vincendo l’oro nella rassegna iridata nelle Filippine grazie al successo per 3-1 (25-21 25-17 17-25 25-10) sulla Bulgaria nell’ultimo atto a Manila.

Gli italiani hanno così conquistato il loro quinto oro mondiale (un record), che farà bella mostra di sé nella bacheca, insieme ai sette vinti agli Europei e ai tre argenti olimpici.

La medaglia di bronzo è invece andata alla Polonia, la quale nella finalina ha sconfitto 3-1 la Cechia.

