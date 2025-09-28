Quinto trionfo iridato KEY

L'Italia è sempre la regina del volley planetario.

Campioni del mondo in carica, gli Azzurri hanno difeso con successo il loro titolo vincendo l’oro nella rassegna iridata nelle Filippine grazie al successo per 3-1 (25-21 25-17 17-25 25-10) sulla Bulgaria nell’ultimo atto a Manila.

Gli italiani hanno così conquistato il loro quinto oro mondiale (un record), che farà bella mostra di sé nella bacheca, insieme ai sette vinti agli Europei e ai tre argenti olimpici.

La medaglia di bronzo è invece andata alla Polonia, la quale nella finalina ha sconfitto 3-1 la Cechia.