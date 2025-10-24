Platini in Italia: «Giustizia sportiva? No, il TAS è la mafia svizzera»

L'ex presidente dell'Uefa non ha avuto peli sulla lingua nei confronti del Tribunale arbitrale dello sport (immagine d'archivio) Keystone

«La giustizia sportiva è uno scandalo». Michel Platini torna a parlare del caso giudiziario che lo ha visto imputato per sospetta corruzione alla Fifa e poi definitivamente assolto dalla giustizia ordinaria svizzera, ma squalificato da quella sportiva. Ha poi ipotizzato un suo ritorno come dirigente.

Keystone-SDA SDA

L'ex fuoriclasse francese ed ex presidente dell'UEFA lo fa a Sassuolo, nel Modenese (I), sul palco del Festival di Giustizia penale in una lunga intervista senza peli sulla lingua terminata giovedì in tarda serata: «Il tribunale arbitrale dello sport (TAS) è pagato tutti gli anni un milione dalla Fifa.»

«Una mafia svizzera dove il tribunale sportivo è il braccio armato dei dirigenti della Fifa per prendere le decisioni. Dunque non è normale e non è giusto, queste cose devono cambiare. Il calcio non appartiene a Uefa o Fifa, appartiene a tutti».

Se è stato assolto dalla Camera d'appello del Tribunale penale federale dall'accusa, tra le altre, di truffa e il Ministero pubblico della Confederazione ha rinunciato a fare ricorso contro la sentenza, Platini era stato squalificato per quattro anni da qualsiasi attività calcistica dal Tribunale arbitrale dello sport, decisione poi confermata dal Tribunale federale.

«Il mio è il caso Dreyfus dello sport»

«Il mio è il caso Dreyfus dello sport? Penso di sì», aggiunge Platini, facendo riferimento all'ufficiale francese di religione ebraica Alfred Dreyfus (1859-1935) che fu condannato ingiustamente all'ergastolo nel 1894 per tradimento.

In seguito si scoprì che l'autore delle attività di spionaggio contro la Francia a lui imputate era un altro soldato. Dreyfus fu assolto nel 1906.

«La Fifa – ha aggiunto Platini, intervistato dal vicedirettore del quotidiano italiano 'Il Messaggero', Alvaro Moretti – non mi voleva perché pensavano che avrei cambiato tutti loro, perché la zuppa è buona alla Fifa. Avevano paura che cambiassi tutto».

Sulla tragedia dell'Heysel, a 40 anni di distanza: «Per fortuna abbiamo giocato»

L'ex numero 10 della Juventus ha parlato anche del Mondiale al Qatar: «Lo votai perché ci ricordarono che era la settima volta che il mondo arabo si presentava, e mai era stato preso in considerazione»

Ha pure detto qualcosa sull'attuale presidente della Fifa Gianni Infantino «Lui con la mia vicenda all'inizio non c'entra niente» e del suo successore alla presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin «Non lo conosco».

Sulla tragedia dell'Heysel di cui quest'anno ricorrono i 40 anni s'è così espresso: «il momento più brutto, ma meno male che abbiamo giocato altrimenti a Bruxelles sarebbe stata una tragedia dappertutto».

Tornerà come dirigente?

E, infine, Platini ha lasciato aperta una porta sulla possibilità di un ritorno, per far «contare i calciatori»: «Rientrare? Sì, può darsi – ha detto l'ex campione della Juventus – Come lo farò? Non lo dirò stasera.»

«Penso che il calcio ha bisogno di giocatori che lo dirigano. Penso questo e nella mia idea, nel mio pensiero, se posso trovare il modo di portare dei giocatori, non io perché ormai sono troppo vecchio, a decidere il futuro del calcio, mi piacerebbe farlo».