Favorito alla vigilia e soprattutto dopo delle semifinali dominate, Marcell Jacobs ha fallito l'appuntamento con l'oro nei 100m.

L'italiano si è fermato poco dopo la partenza lasciando via libera alla doppietta britannica firmata Romell Glave e Jeremiah Azu. Nei 5'000m femminili dominio totale invece di Nadia Battocletti, che ha staccato la concorrenza di oltre 2». Nel martello grande prova dell’ungherese Bence Halasz, vittorioso con il 10o miglior lancio della storia (84,25m), mentre la Norvegia ha vinto la staffetta mista 4x400m davanti alla Gran Bretagna e ai Paesi Bassi.