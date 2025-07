Federica Pellegrini in una foto d'archivio IMAGO/Avalon.red

Dopo la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, Federica Pellegrini è stata bersagliata sui social. L'ex nuotatrice ha risposto alle accuse con fermezza. Ecco cosa è capitato.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner, domenica, ha vinto il suo primo titolo a Wimbledon, battendo in finale il rivale spagnolo Carlos Alcaraz.

Mentre l'Italia intera festeggia l'impresa del campione azzurro, il primo a vincere sull'erba inglese, parte la bufera nei confronti della ex nuotatrice Federica Pellegrini.

La Pellegrini, in un'intervista di mesi fa, aveva dichiarato che il caso di doping in cui Sinner si è trovato coinvolto era stato gestito in modo diverso rispetto alla maggior parte degli altri casi.

Diversi utenti non hanno dimenticato e digerito le parole della 36enne.

Ad alcuni lei ha risposto per le rime: «Comprensione del testo come sempre sotto zero». Mostra di più

Come riportato anche dal «Corriere dello Sport», la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, la prima in carriera, ha scatenato un tripudio di euforia in Italia - e non solo -, ma ha anche scatenato una bufera sui social media, con molti fan che hanno preso di mira Federica Pellegrini.

Perché?

L'ex campionessa di nuoto ha condiviso su Instagram momenti della sua estate, ma il post è stato inondato da commenti critici.

«Ti saluta Jannik», ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: «Sinner ha vinto Wimbledon! Vediamo se sei abbastanza umile da fargli i complimenti e chiedere scusa delle tue parole su di lui».

Le critiche si riferiscono a precedenti commenti della ex nuotatrice italiana riguardo al caso di doping che aveva coinvolto il connazionale tennista, il quale era stato inizialmente multato e poi sospeso per tre mesi.

La 36enne aveva dichiarato che il caso era stato gestito in modo diverso rispetto alla maggior parte degli altri, suggerendo che la popolarità dell'altoatesino avesse influenzato la situazione.

Sinner vince e si scatena la bufera

Commenti che non sono stati dimenticati dai fan del tennista, a quanto pare.

In risposta alle critiche, lei ha prontamente risposto ad alcuni utenti.

C'è chi ha accusato l'ex nuotatrice di mancanza di umiltà, affermando che Sinner ha dimostrato di essere un atleta superiore. In tutta risposta lei ha scritto: «Io sono umile e soprattutto coerente, ciao».

Un altro utente ha chiesto provocatoriamente se lei avesse «digerito» la vittoria del tennista. La risposta della Pellegrini è stata chiara: «Voi state male... molto male».

A chi ripropone passaggi della intervista, la veneta risponde lapidaria: «Comprensione del testo come sempre sotto zero».

«Sei nel dimenticatoio», attacca un utente: «E tu per cosa sarai ricordato?», chiude colei che in carriera ha vinto tra gli altri un oro olimpico, sei ori mondiali e 14 ori europei.