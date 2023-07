Il torneo iridato ha perso un pezzo pregiato KEY

Nikola Jokic non parteciperà agli imminenti Mondiali in programma in Giappone, in Indonesia e nelle Filippine.

Il nome del centro dei Denver Nuggets, fresco vincitore del titolo NBA e del riconoscimento quale miglior giocatore della finale, non è infatti presente nella lista allargata dei convocati della Serbia. Anche la presenza della star dei Milwaukee Bucks, il greco Giannis Antetokounmpo, è in dubbio, mentre Luka Doncic (Dallas Mavericks) effettuerà il viaggio in Asia per difendere i colori della sua Slovenia.

Swisstxt