Jonas Vingegaard Imago

Con un’altra vittoria, la quinta in queste tre settimane, Jonas Vingegaard ha posto da protagonista il sigillo sul 109esimo Giro d’Italia.

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Il danese ha raggiunto in solitaria il traguardo di Piancavallo al termine della ventesima tappa, aumentando ancor più il già cospicuo vantaggio in classifica, e domenica la passerella di Roma lo incoronerà come vincitore alla prima partecipazione.

Grazie a questo successo – e a quelli del 2022 e 2023 al Tour, oltre a quello del 2025 alla Vuelta – il capitano della Visma ha conquistato, prima del fenomeno Tadej Pogacar, la tripla corona.