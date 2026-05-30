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Ciclismo Jonas Vingegaard fa suo il Giro d'Italia

Swisstxt

30.5.2026 - 16:28

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
Imago

Con un’altra vittoria, la quinta in queste tre settimane, Jonas Vingegaard ha posto da protagonista il sigillo sul 109esimo Giro d’Italia.

SwissTXT

30.05.2026, 16:28

30.05.2026, 16:34

Il danese ha raggiunto in solitaria il traguardo di Piancavallo al termine della ventesima tappa, aumentando ancor più il già cospicuo vantaggio in classifica, e domenica la passerella di Roma lo incoronerà come vincitore alla prima partecipazione.

Grazie a questo successo – e a quelli del 2022 e 2023 al Tour, oltre a quello del 2025 alla Vuelta – il capitano della Visma ha conquistato, prima del fenomeno Tadej Pogacar, la tripla corona.

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