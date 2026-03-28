Ad aggiudicarsi la sprint degli USA è stato Jorge Martin.
Partito dalla settima piazza, lo spagnolo dell’Aprilia ha ottenuto la vittoria solo dopo aver superato Francesco Bagnaia all’ultimo giro. La terza posizione è invece stata occupata da Pedro Acosta.
È stato meno fortunato il poleman Fabio Di Giannantonio che, dopo essere stato superato da ben tre piloti alla prima curva, è stato coinvolto nella caduta di Marc Marquez (sesto sulla griglia di partenza).
In Moto2 ad ottenere la pole position è stato il colombiano Alonso, mentre in Moto3 lo spagnolo Carpe.