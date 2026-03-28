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MotoGP Jorge Martin vince la sprint negli Usa

Swisstxt

28.3.2026 - 21:41

La Sprint va a Jorge Martin
La Sprint va a Jorge Martin
Keystone

Ad aggiudicarsi la sprint degli USA è stato Jorge Martin.

SwissTXT

28.03.2026, 21:41

28.03.2026, 22:01

Partito dalla settima piazza, lo spagnolo dell’Aprilia ha ottenuto la vittoria solo dopo aver superato Francesco Bagnaia all’ultimo giro. La terza posizione è invece stata occupata da Pedro Acosta.

È stato meno fortunato il poleman Fabio Di Giannantonio che, dopo essere stato superato da ben tre piloti alla prima curva, è stato coinvolto nella caduta di Marc Marquez (sesto sulla griglia di partenza).

In Moto2 ad ottenere la pole position è stato il colombiano Alonso, mentre in Moto3 lo spagnolo Carpe.

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