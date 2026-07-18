Atletica
Josh Kerr firma il record del mondo nel miglio
Kerr supera il record di El Guerrouj nel miglio
Imago
Kerr ha firmato il nuovo record del mondo nel miglio.
Nell’undicesima tappa di Diamond League a Londra, senza nemmeno uno svizzero in pista, il britannico ha superato il primato del 1999 di El Guerrouj, grazie al tempo di 3’42"66.
Meno fortunato Duplantis nel salto con l’asta, vinto da Kendricks (5,95m). Lo svedese, dopo aver saltato 5,95 e aver conquistato la seconda posizione, ha rinunciato all’ultimo salto, probabilmente per un problema alla coscia sinistra.
Grande prova per Karsten Warholm, che nei 400m ostacoli ha chiuso in 46"61, migliorando così il proprio record del meeting.