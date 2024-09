Kaden Groves Keystone

Kaden Groves si conferma il re degli sprint in questa Vuelta 2024.

Swisstxt

Già vincitore della 2a tappa e della 14a, l’australiano ha fatto sua anche la 17a frazione della corsa spagnola, battendo nella volata di Santander il ceco Pavel Bittner ed il belga Vito Braet. Protagonista degli ultimi metri della frazione di 141km, scattata da Arnuero e che non presentava grossissime difficoltà, è stato anche l’elvetico Mauro Schmid giunto infine per 11o. Dopo le fatiche di domenica e di ieri, con due importanti attacchi di Primoz Roglic alla maglia rossa, in classifica generale tutto è rimasto immutato.

