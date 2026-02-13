Al rientro alle competizioni dopo l’infortunio di maggio, la campionessa del mondo in carica ha chiuso in 12"75, preceduta dalla francese Laeticia Bapté. L’oro è andato al collo dell’olandese Nadine Visser, che ha battuto per un millesimo (!) la polacca Pia Skrzyszowska (entrambe 12"67). La campionessa uscente Angelica Moser si è brillantemente qualificata per la finale dell’asta di giovedì sera superando i 4,50m, mentre Lea Bachmann ha fallito i 3 tentativi a 4,40m.