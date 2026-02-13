La bernese
KEX
Ditaji Kambundji ha sfiorato il podio nei 100m ostacoli degli Europei, mancandolo di appena 0"02.
Al rientro alle competizioni dopo l’infortunio di maggio, la campionessa del mondo in carica ha chiuso in 12"75, preceduta dalla francese Laeticia Bapté. L’oro è andato al collo dell’olandese Nadine Visser, che ha battuto per un millesimo (!) la polacca Pia Skrzyszowska (entrambe 12"67). La campionessa uscente Angelica Moser si è brillantemente qualificata per la finale dell’asta di giovedì sera superando i 4,50m, mentre Lea Bachmann ha fallito i 3 tentativi a 4,40m.