Mujinga Kambundji è salita per la prima volta sul podio nei 100m in Diamond League.

A Losanna la rossocrociata ha corso i 100m in 11"06 e si è classificata terza alle spalle di Dina Asher-Smith (10"88) e Tamari Davis (10"97). La 32enne è scesa in pista anche per la staffetta 4x100m piani e ha trascinato la Svizzera al secondo posto (42"16) dietro ai Paesi Bassi.

Terzo posto anche per Simon Ehammer nel salto in lungo (7,99m), gara vinta all'ultimo balzo da Miltiadis Tentoglou (8,01m). Ricky Petrucciani ha vinto la finale B dei 400m (composta da soli elvetici) in 45"83.

