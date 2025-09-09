Alessandra Keller Imago

Alessandra Keller si è laureata campionessa del mondo nello short track, precedendo la svedese Jenny Rissveds e la canadese Jennifer Jackson.

A Zermatt l'elvetica ha fatto gara in testa per tutto il tempo insieme alle altre due medagliate e alla campionessa uscente Evie Richards (poi vittima di una foratura) e ha sferrato l'attacco decisivo nel corso del penultimo giro.

La nidvaldese ha così regalato alla Svizzera il primo oro di questo Mondiale vallesano e si è messa al collo la sua prima medaglia ad un grande evento.

Tra le altre rossocrociate Ronja Bloechlinger si è classificata quarta.