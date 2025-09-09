  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali MTB Alessandra Keller vince l'oro nello short track

Swisstxt

9.9.2025 - 17:53

Alessandra Keller
Alessandra Keller
Imago

Alessandra Keller si è laureata campionessa del mondo nello short track, precedendo la svedese Jenny Rissveds e la canadese Jennifer Jackson.

SwissTXT

09.09.2025, 17:53

09.09.2025, 17:55

A Zermatt l'elvetica ha fatto gara in testa per tutto il tempo insieme alle altre due medagliate e alla campionessa uscente Evie Richards (poi vittima di una foratura) e ha sferrato l'attacco decisivo nel corso del penultimo giro.

La nidvaldese ha così regalato alla Svizzera il primo oro di questo Mondiale vallesano e si è messa al collo la sua prima medaglia ad un grande evento.

Tra le altre rossocrociate Ronja Bloechlinger si è classificata quarta.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Caos nella località turistica di Palma di Maiorca: in 10 minuti è sceso un oceano d'acqua

Video correlati

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Più video

Altre notizie

Vuelta. Egan Bernal vince a Mos, primo sempre Vingegaard

VueltaEgan Bernal vince a Mos, primo sempre Vingegaard

Ecco il video. Maxi-incidente in gara, 100 ciclisti feriti in Germania

Ecco il videoMaxi-incidente in gara, 100 ciclisti feriti in Germania

Equitazone. Steve Guerdat terzo al GP del CSIO 5 stelle di Spruce Meadow

EquitazoneSteve Guerdat terzo al GP del CSIO 5 stelle di Spruce Meadow