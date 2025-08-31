  1. Clienti privati
MTB Keller e Flueckiger sul podio

Swisstxt

31.8.2025 - 14:20

Alessandra Keller
Alessandra Keller
KEY

Nel cross-country femminile di Les Gets, valido per la CdM, la protagonista assoluta è stata Jenny Rissveds.

SwissTXT

31.08.2025, 14:20

31.08.2025, 16:49

Pronti, partenza, via e la svedese, campionessa europea in carica, se n’è andata e non è più stata ripresa. Appena dietro di lei l'elvetica Alessandra Keller, che ha distanziato nel finale la neozelandese Sammie Maxwell.

La squadra svizzera ha potuto festeggiare un podio anche in ambito maschile, dove Mathias Flueckiger è stato preceduto solo da Luca Braidot, secondo, e Luca Martin.

Filippo Colombo è invece stato frenato da una foratura, chiudendo 46o.

