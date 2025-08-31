Alessandra Keller KEY

Nel cross-country femminile di Les Gets, valido per la CdM, la protagonista assoluta è stata Jenny Rissveds.

Pronti, partenza, via e la svedese, campionessa europea in carica, se n’è andata e non è più stata ripresa. Appena dietro di lei l'elvetica Alessandra Keller, che ha distanziato nel finale la neozelandese Sammie Maxwell.

La squadra svizzera ha potuto festeggiare un podio anche in ambito maschile, dove Mathias Flueckiger è stato preceduto solo da Luca Braidot, secondo, e Luca Martin.

Filippo Colombo è invece stato frenato da una foratura, chiudendo 46o.