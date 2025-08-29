Segnali positivi KEY

A una manciata di giorni dai Mondiali casalinghi di Crans-Montana, i segnali lanciati da Alessandra Keller sono molto positivi, con la rossocrociata che ha ottenuto il terzo podio stagionale nello short track di Les Gets.

SwissTXT Swisstxt

L'elvetica è stata battuta per 7'' solo dalla campionessa europea Jenny Rissveds, con la Svizzera che ha piazzato pure Sina Frei (4a a 23'') e Jolanda Neff (8a a 52'') in top 10.

Al maschile Filippo Colombo invece ha concluso la sua prova all'11o posto (+11''). Dario Lillo, 7o a 7'' dal vincitore Charlie Aldridge, è stato il migliore della truppa elvetica.