Ciclismo Keller seconda a Les Gets

Swisstxt

29.8.2025 - 19:28

Segnali positivi
Segnali positivi
KEY

A una manciata di giorni dai Mondiali casalinghi di Crans-Montana, i segnali lanciati da Alessandra Keller sono molto positivi, con la rossocrociata che ha ottenuto il terzo podio stagionale nello short track di Les Gets.

SwissTXT

29.08.2025, 19:28

29.08.2025, 19:29

L'elvetica è stata battuta per 7'' solo dalla campionessa europea Jenny Rissveds, con la Svizzera che ha piazzato pure Sina Frei (4a a 23'') e Jolanda Neff (8a a 52'') in top 10.

Al maschile Filippo Colombo invece ha concluso la sua prova all'11o posto (+11''). Dario Lillo, 7o a 7'' dal vincitore Charlie Aldridge, è stato il migliore della truppa elvetica.

