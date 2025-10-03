  1. Clienti privati
MTB Keller sul podio a Lake Placid

Swisstxt

3.10.2025 - 23:36

Alessandra Keller
Alessandra Keller
Imago

Fresca campionessa del mondo della specialità, Alessandra Keller si è dovuta accontentare del terzo posto nello short track di Lake Placid, nella penultima tappa di Coppa del Mondo.

SwissTXT

03.10.2025, 23:36

Con la maglia iridata in bella mostra, la 29enne ha fatto corsa in testa fino al nono e ultimo giro, quando la svedese Jenny Rissveds ha messo la freccia per involarsi da sola al traguardo. L’elvetica ha poi ceduto il passo anche alla britannica Evie Richards, mentre 4a si è piazzata Nicole Koller. Ai piedi del podio è finito anche Dario Lillo nella gara vinta dallo statunitense Christopher Blevins.

