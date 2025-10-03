Alessandra Keller Imago

Fresca campionessa del mondo della specialità, Alessandra Keller si è dovuta accontentare del terzo posto nello short track di Lake Placid, nella penultima tappa di Coppa del Mondo.

Con la maglia iridata in bella mostra, la 29enne ha fatto corsa in testa fino al nono e ultimo giro, quando la svedese Jenny Rissveds ha messo la freccia per involarsi da sola al traguardo. L’elvetica ha poi ceduto il passo anche alla britannica Evie Richards, mentre 4a si è piazzata Nicole Koller. Ai piedi del podio è finito anche Dario Lillo nella gara vinta dallo statunitense Christopher Blevins.