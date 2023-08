Mikaela Shiffrin (sinistra) e il compagno Aleksander Aamodt Kilde IMAGO/UPI Photo

Sono la coppia più invidiata del Circo Bianco. In estate i due assi dello sci si concedono di scivolare sull'acqua: con fortune alterne.

Hai fretta? blue News riassume per te MIkaela Shiffrin e il compagno Aleksander Aamodt Kilde si divertono sciando sull'acqua.

Il norvegese diverte la compagna, dimostrando di non essere proprio a suo agio a zigzagare sul lago. Mostra di più

Li avevamo lasciati in passerella, alcune settimane fa, quando la coppia più glamour e vincente del Circo Bianco aveva attirato l'attenzione su di sé non tanto per le imprese sulla neve ma per l'abbigliamento indossato.

Stavolta li ritroviamo in vacanza, sul lago.

Sugli sci, Aleksander Aamolt Kilde è senza dubbi il più grande rivale di Marco Odermatt, soprattutto nella discesa libera e nel super G. Sulla tavola da surf, invece, il norvegese non fa una bella figura, con grande divertimento della sua compagna Mikaela Shiffrin.

La statunitense invece, sull'acqua, sembra cavarsela molto meglio del compagno norvegese.

Il 30enne Aleksander Aamodt Kilde ha vinto cinque globi di cristallo in carriera, tra i quali, nel 2020, quello di generale di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin (28 anni), dal canto suo, vanta il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo di sempre (uomini o donne) ed è considerata una delle più grandi sciatrici di tutti i tempi.

La statunitense ha vinto due ori olimpici, oltre ad aver trionfato cinque volte nella generale di Coppa del Mondo. La ragazza di Vail (Colorado) ha conquistato anche quattro medaglie d'oro ai Mondiali. La Shiffrin, a oggi, è la più giovane campionessa di slalom nella storia delle Olimpiadi, con i suoi 18 anni e 345 giorni.