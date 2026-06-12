  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Formula 1 Kim Kardashian «ruba» l'asciugamano a Kimi Antonelli al GP di Monaco, ecco la reazione del pilota

ai-scrape

12.6.2026 - 10:02

Il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli.
Il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli.
KEYSTONE

Kimi Antonelli e Kim Kardashian sono stati protagonisti di un insolito siparietto durante i festeggiamenti del Gran Premio di Monaco di domenica scorsa. Il pilota vincitore della gara di Formula 1 ha però reagito con ironia.

Alessia Moneghini

12.06.2026, 10:02

12.06.2026, 11:56

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante le celebrazione del Gran Premio di Formula 1 a Monaco, Kim Kardashian è stata investita dalla tradizionale pioggia di champagne.
  • L'americana, che si trovava nel paddock perché fidanzata con Lewis Hamilton, si è asciugata con l'asciugamano destinato al vincitore della gara Kimi Antonelli.
  • Il video del gesto è diventato presto virale, scatenando commenti ironici e critici allo stesso tempo.
  • Il pilota italiano ha scelto la strada dell'ironia, pubblicando un simpatico video sui social.
Mostra di più

L'incontro tra il mondo della Formula 1 e quello dello spettacolo ha generato un momento curioso durante il Gran Premio di Monaco di domenica scorsa.

Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», si è verificato un episodio particolare tra il pilota Kimi Antonelli, vincitore per la prima volta in Formula 1 nel Principato, e Kim Kardashian, presente in quanto fidanzata col pilota Lewis Hamilton.

Durante il caos della tradizionale celebrazione con lo champagne, l'americana era proprio sotto il podio, quando è stata investita dalla pioggia di alcol spruzzato dai piloti.

La star dei reality ha quindi cercato qualcosa con cui asciugarsi il viso e la prima cosa che ha trovato è stato il panno per il vincitore.

Il video del gesto è diventato virale in poco tempo. E molti utenti hanno criticato l'influencer per non conoscere le tradizioni della Formula 1 e per essere nel paddock più per ragioni mediatiche che sportive.

Tra ironia e polemica, il siparietto è diventato uno dei temi più chiacchierati del dopo gara.

«Have you seen my towel?»

Antonelli non ha scelto la strada della polemica, ma quella dell'ironia.

Il giovane pilota della Mercedes ha pubblicato un video sui canali ufficiali della scuderia in cui chiede più volte (in inglese), anche dopo essersi lavato le mani: «Avete visto il mio asciugamano?».

La battuta ha immediatamente conquistato i fan, trasformando una controversia in un momento di leggerezza. E il filmato conferma la spontaneità del bolognese, anche quando i riflettori sono puntati su di lui.

Fonte preferita

Ora puoi impostare blue News come tua fonte di notizie preferita su Google.

Clicca sul pulsante, seleziona la casella accanto a blue News – fatto!

Imposta qui →

I più letti

Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Già alla seconda partita dei Mondiali, tribune in parte vuote e tifosi arrabbiati. Ecco perché
Belen Rodriguez rompe il silenzio: «È arrivato il momento di dire la mia»
Kim Kardashian «ruba» l'asciugamano a Kimi Antonelli al GP di Monaco, ecco la reazione del pilota
Dopo 4 anni in coma è morta la principessa thailandese Bha

Altre notizie

Ciclismo. Van Aert lascia il Tour Aura

CiclismoVan Aert lascia il Tour Aura

Nuoto. Infortunio per Maxime Grousset, a rischio gli Europei

NuotoInfortunio per Maxime Grousset, a rischio gli Europei

Ecco in quanto li ha percorsi. Il 20enne Ja'Kobe Tharp batte il record di tempo nei 110m a ostacoli

Ecco in quanto li ha percorsiIl 20enne Ja'Kobe Tharp batte il record di tempo nei 110m a ostacoli