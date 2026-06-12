Kim Kardashian «ruba» l'asciugamano a Kimi Antonelli al GP di Monaco, ecco la reazione del pilota

Il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli. KEYSTONE

Kimi Antonelli e Kim Kardashian sono stati protagonisti di un insolito siparietto durante i festeggiamenti del Gran Premio di Monaco di domenica scorsa. Il pilota vincitore della gara di Formula 1 ha però reagito con ironia.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante le celebrazione del Gran Premio di Formula 1 a Monaco, Kim Kardashian è stata investita dalla tradizionale pioggia di champagne.

L'americana, che si trovava nel paddock perché fidanzata con Lewis Hamilton, si è asciugata con l'asciugamano destinato al vincitore della gara Kimi Antonelli.

Il video del gesto è diventato presto virale, scatenando commenti ironici e critici allo stesso tempo.

Il pilota italiano ha scelto la strada dell'ironia, pubblicando un simpatico video sui social. Mostra di più

L'incontro tra il mondo della Formula 1 e quello dello spettacolo ha generato un momento curioso durante il Gran Premio di Monaco di domenica scorsa.

Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», si è verificato un episodio particolare tra il pilota Kimi Antonelli, vincitore per la prima volta in Formula 1 nel Principato, e Kim Kardashian, presente in quanto fidanzata col pilota Lewis Hamilton.

Durante il caos della tradizionale celebrazione con lo champagne, l'americana era proprio sotto il podio, quando è stata investita dalla pioggia di alcol spruzzato dai piloti.

La star dei reality ha quindi cercato qualcosa con cui asciugarsi il viso e la prima cosa che ha trovato è stato il panno per il vincitore.

Il video del gesto è diventato virale in poco tempo. E molti utenti hanno criticato l'influencer per non conoscere le tradizioni della Formula 1 e per essere nel paddock più per ragioni mediatiche che sportive.

Tra ironia e polemica, il siparietto è diventato uno dei temi più chiacchierati del dopo gara.

Kim Kardashian picks up race winner Kimi Antonelli’s towel for herself 🤣 pic.twitter.com/Z8jlp6ES2A — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) June 8, 2026

«Have you seen my towel?»

Antonelli non ha scelto la strada della polemica, ma quella dell'ironia.

Il giovane pilota della Mercedes ha pubblicato un video sui canali ufficiali della scuderia in cui chiede più volte (in inglese), anche dopo essersi lavato le mani: «Avete visto il mio asciugamano?».

La battuta ha immediatamente conquistato i fan, trasformando una controversia in un momento di leggerezza. E il filmato conferma la spontaneità del bolognese, anche quando i riflettori sono puntati su di lui.