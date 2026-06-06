I New York Knicks hanno vinto 105-104 gara-2 a San Antonio e si sono portati sul 2-0 nelle Finals NBA.

NBA I Knicks vincono e si portano avanti 2-0 nelle Finals contro gli Spurs

La vittoria è arrivata grazie a un tiro libero di Jalen Brunson a 9,5 secondi dalla fine.

Gli Spurs erano sotto di 14 punti a sei minuti dal termine, ma hanno recuperato fino alla parità.

Un'incomprensione tra Wembanyama e Castle nel possibile ultimo possesso texano ha però regalato il pallone a Brunson, che subìto fallo ha punito dalla lunetta.

La serie si sposta al MSG, dove i Kniscks avranno l'occasione di conquistare un titolo che manca dal 1973.