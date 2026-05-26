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NBA I Knicks in finale per la prima volta in 27 anni

Swisstxt

26.5.2026 - 08:46

Towns
Towns
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Ci sono volute sole 4 partite a New York per sbarazzarsi di Cleveland e festeggiare il successo nella Eastern Conference. I Knicks si giocheranno il titolo di NBA per la 1a volta dopo 27 anni, un titolo che manca dal 1973 e che sarebbe il 3o per la franchigia.

SwissTXT

26.05.2026, 08:46

26.05.2026, 08:52

In gara-4 Karl-Anthony Towns (19 punti) e compagni si sono sbarazzati dei Cavs con un netto 130-93, infilando l’11a vittoria consecutiva nei playoff.

I Knicks dovranno ancora attendere per conoscere il nome dei propri rivali, con la finale ad ovest tra i San Antonio Spurs e gli Oklahoma City Thunder in perfetta parità sul 2-2.

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