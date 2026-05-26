NBA I Knicks in finale per la prima volta in 27 anni

Ci sono volute sole 4 partite a New York per sbarazzarsi di Cleveland e festeggiare il successo nella Eastern Conference. I Knicks si giocheranno il titolo di NBA per la 1a volta dopo 27 anni, un titolo che manca dal 1973 e che sarebbe il 3o per la franchigia.