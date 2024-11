Schwaller KEY

Italia, se vuole sperare di qualificarsi per le semifinali.

Swisstxt

La Svizzera dovrà imperativamente vincere la sua ultima sfida del round robin agli Europei di Lohja, in programma giovedì contro l’ Dopo la vittoria di mercoledî mattina contro i Paesi Bassi (8-6), Schwaller e compagni sono stati battuti 10-5 dalla Norvegia e si trovano ora al 4o posto insieme agli stessi scandinavi e alla Germania con 5 vittorie in 8 partite. Già qualificata per le 1/2, Tirinzoni si è assicurata il 1o posto del round robin grazie al 13-1 con cui ha liquidato l’Ungheria in soli 6 end. Le elvetiche hanno vinto tutte e 8 le gare.

Swisstxt