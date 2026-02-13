Olav Kooij ha conquistato la 5a tappa del Tour de France.

Ciclismo Kooij è il più veloce a Pau, sua la quinta tappa del Tour de France

Al termine della frazione pianeggiante di 158,3km fra Lannemezan e Pau l'olandese ha fatto sua la volata davanti a Max Kanter e Tim Merlier, trovando anche il primo successo alla Grande Boucle.

Menzione d'onore anche per Baptiste Veistoffer, che partito sin da subito ha trascorso quasi tutto il tempo in fuga solitaria, venendo ripreso solo nel finale. Nella generale nulla è cambiato, con Torstein Traeen che mantiene la maglia gialla con 28» su Sean Quinn e 3'50» su Mathias Vacek.