Lotte Kopecky è riuscita nell'impresa di difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno a Glasgow.

La 28enne belga si è imposta nella gara in linea dei Mondiali di Zurigo, battendo allo sprint la statunitense Chloe Dygert e l'italiana Elisa Longo Borghini. La migliore rossocrociata è stata Noemi Rueegg, 11a a 3'00» dalla vincitrice. Linda Zanetti, in gara soprattutto come U23, si è ritirata non avendo sentito le giuste sensazioni. Le medaglie per la Svizzera sono arrivate dal paraciclismo: Flurina Rigling ha vinto l'oro nella categoria C2, Franziska Matile-Doerig l'argento C4.

