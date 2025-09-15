  1. Clienti privati
Obiettivo Milano-Cortina La sprinter svizzera Salomé Kora pronta a buttarsi sul bob a due 

Swisstxt

15.9.2025 - 11:16

Salomé Kora
Imago

Assaporato a tre riprese il clima di un’Olimpiade estiva, Salomé Kora ha deciso di ampliare i propri orizzonti.

SwissTXT

15.09.2025, 11:16

15.09.2025, 11:30

E così – dopo Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024 – il nuovo obiettivo risponde al nome di... Milano Cortina 2026.

Esatto, perché nel futuro immediato della 31enne sprinter (che a Tokyo sarà ancora in lizza nella 4x100m) vi è il bob a due, come confermato da Swiss Sliding.

Affiancando Inola Blatty – anch’ella formatasi nel mondo dell’atletica, e seconda nell’ultima Coppa Europa – la sangallese inizierà da subito a prendere confidenza con il nuovo sport.

