Salomé Kora Imago

Assaporato a tre riprese il clima di un’Olimpiade estiva, Salomé Kora ha deciso di ampliare i propri orizzonti.

SwissTXT Swisstxt

E così – dopo Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024 – il nuovo obiettivo risponde al nome di... Milano Cortina 2026.

Esatto, perché nel futuro immediato della 31enne sprinter (che a Tokyo sarà ancora in lizza nella 4x100m) vi è il bob a due, come confermato da Swiss Sliding.

Affiancando Inola Blatty – anch’ella formatasi nel mondo dell’atletica, e seconda nell’ultima Coppa Europa – la sangallese inizierà da subito a prendere confidenza con il nuovo sport.