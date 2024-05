Roberto Kovac freshfocus

Le parole di Roberto Kovac contro la sua ex squadra, la Spinelli Massagno, continuano a fare discutere.

Swisstxt

A una presa di posizione della compagine ticinese, in cui comunicava di aver inoltrato a Swiss Basketball una richiesta di apertura di una procedura disciplinare nei confronti del 33enne, ha fatto seguito quella dell’Olympic Friborgo. I burgundi hanno condannato le dichiarazioni del proprio tesserato, in quanto sono contro l’etica del club e per questo motivo Kovac «sarà sanzionato internamente in attesa della decisione della commissione disciplinare».

Swisstxt