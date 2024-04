Kyburz freshfocus

Atletica: grande prestazione di Matthias Kyburz a Parigi, dove il 34enne ha centrato il limite per le Olimpiadi nella prima maratona disputata in carriera.

Il plurititolato orientista ha fermato il cronometro a 2h07'44», 26» in meno del tempo richiesto, risultando miglior europeo della corsa e firmando la terza prestazione di sempre per uno svizzero. Più veloci di lui erano stati solo Tadesse Abraham e il suo allenatore Viktor Roethlin. Basket: sarà l'Union Neuchatel a sfidare la Spinelli in semifinale dei playoff. I neocastellani hanno chiuso la serie dei 1/4 contro il Vevey imponendosi in gara-4 per 79-66.

