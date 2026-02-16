All Star Game Reuters

Sono stati i giovani statunitensi del Team Stars a vincere l'NBA All-Star Game schiantando in finale l’altra formazione a stelle e strisce, il Team Stripes dei veterani LeBron James e Kevin Durant.

Nell'incontro decisivo (da 12 minuti come quelli del round robin) la formazione di Anthony Edwards ha avuto la meglio per 47-21, con la guardia di Minnesota che è stata eletta MVP.

Nelle sfide precedenti a prendersi la scena sono stati soprattutto Victor Wembanyama, trascinatore del Team World con 33 punti in due partite, e Kawhi Leonard, con 36.