Irlanda-Scozia Reuters

Rugby: grazie a quattro vittorie e una sola sconfitta di misura contro l'Inghilterra, l'Irlanda è riuscita a confermare il titolo nel Sei Nazioni conquistato lo scorso anno.

Decisivo per la Nazionale del trifoglio è stato il successo per 17-13 sulla Scozia nell'ultimo match del torneo. Curling: la caccia di Silvana Tirinzoni al quinto successo consecutivo ai Mondiali è iniziata con un successo. A Sydney, in Canada, il team rossocrociato ha battuto 7-4 la Corea del Sud.

Swisstxt