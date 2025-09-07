  1. Clienti privati
Volley L'Italia batte la Turchia in finale e torna sul tetto del mondo

Swisstxt

7.9.2025 - 16:41

Italia volley D
Italia volley D
Imago

Dopo 23 anni di attesa l'Italia è tornata sul tetto del mondo.

SwissTXT

07.09.2025, 16:41

07.09.2025, 16:53

Le Azzurre, campionesse olimpiche in carica, hanno infatti conquistato l'oro iridato sconfiggendo la Turchia per 3-2 nella finale dei Mondiali di Bangkok.

Dopo essersi assicurate il primo set, le italiane hanno ceduto nettamente nel secondo salvo poi rifarsi nel terzo parziale. Di nuovo raggiunte dalle turche, Egonu e compagne hanno però dominato il tie-break, imponendosi infine per 25-23 13-25 26-24 19-25 15-8.

Il bronzo è andato al Brasile, che ha battuto in una combattuta finalina il Giappone per 3-2.

