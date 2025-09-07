Italia volley D Imago

Dopo 23 anni di attesa l'Italia è tornata sul tetto del mondo.

Le Azzurre, campionesse olimpiche in carica, hanno infatti conquistato l'oro iridato sconfiggendo la Turchia per 3-2 nella finale dei Mondiali di Bangkok.

Dopo essersi assicurate il primo set, le italiane hanno ceduto nettamente nel secondo salvo poi rifarsi nel terzo parziale. Di nuovo raggiunte dalle turche, Egonu e compagne hanno però dominato il tie-break, imponendosi infine per 25-23 13-25 26-24 19-25 15-8.

Il bronzo è andato al Brasile, che ha battuto in una combattuta finalina il Giappone per 3-2.