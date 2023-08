Yuri Romanò Imago

L'Italia ha aperto al meglio la fase finale di EuroVolley.

A Bologna, dove si è giocata la prima partita della manifestazione e del Gruppo A che comprende anche la Svizzera, i campioni del mondo e d'Europa in carica non hanno fatto sconti al Belgio, superato agevolmente per 3-0 con i parziali di 25-17 25-18 25-15. -Nessuna sorpresa nemmeno negli ultimi due ottavi di finale del torneo femminile. Ad accedere ai quarti sono state Serbia e Cechia, che a Bruxelles hanno rispettivamente spazzato via 3-0 la Svezia e superato 3-2 al tie-break l'Ucraina.

Swisstxt