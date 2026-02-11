Nylander contro Clara KEY

Non è arrivato alcun punto, ma si può comunque parlare di debutto riuscito per l'Italia nel torneo olimpico.

Gli Azzurri sono stati infatti sconfitti dalla più quotata Svezia per 5-2. Al vantaggio di Frigo e al momentaneo pareggio italiano di Bradley gli svedesi, invero abbastanza molli hanno risposto con Landeskog, Forsling, Nylander, Zibanejad e Hedman. In precedenza la Slovacchia ha sorpreso la Finlandia imponendosi per 4-1. Grande protagonista dell'incontro è stato Slafkovsky, che con una doppietta ha trovato l'8a e la 9a rete personale nelle rassegne a cinque cerchi.