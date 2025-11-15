Alex Marquez si è preso la scena nell'ultima gara sprint della stagione.
Scattato dalla seconda piazza, a Valencia lo spagnolo ha tenuto un passo irresistibile, precedendo sul traguardo Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio.
Marco Bezzecchi, che ha staccato la pole position, si è invece classificato 5o assicurandosi il posto sul 3o gradino del podio conclusivo del Mondiale.
In Moto2, dove Diogo Moreira deve difendere 24 punti di vantaggio su Manuel Gonzalez, la pole position se l’è presa Daniel Holgado. Il leader brasiliano scatterà dalla nona casella mentre lo spagnolo dalla 5a.