MTB L'ultimo ballo di Nino Schurter, il campione grigionese chiude a 39 anni

Swisstxt

21.9.2025 - 17:25

Nino Schurter
Nino Schurter
KEYSTONE

Si è chiusa con il cross-country di Lenzerheide la gloriosa carriera di Nino Schurter.

SwissTXT

21.09.2025, 17:25

21.09.2025, 17:56

Nella sua ultima corsa in Coppa del Mondo il grigionese, che vanta ben 10 titoli iridati, 3 medaglie olimpiche e 36 successi in CdM, ha centrato il 24o posto.

A trionfare è stato il campione del mondo Alan Hatherly: il sudafricano, alla prima vittoria stagionale, ha creato il vuoto staccando Charlie Aldridge e Adrien Boichis.

Tra le donne ha festeggiato la Svizzera con Alessandra Keller, oro iridato nello short track, diventata la prima elvetica a vincere a Lenzerheide.

