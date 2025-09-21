Nino Schurter KEYSTONE

Si è chiusa con il cross-country di Lenzerheide la gloriosa carriera di Nino Schurter.

Nella sua ultima corsa in Coppa del Mondo il grigionese, che vanta ben 10 titoli iridati, 3 medaglie olimpiche e 36 successi in CdM, ha centrato il 24o posto.

A trionfare è stato il campione del mondo Alan Hatherly: il sudafricano, alla prima vittoria stagionale, ha creato il vuoto staccando Charlie Aldridge e Adrien Boichis.

Tra le donne ha festeggiato la Svizzera con Alessandra Keller, oro iridato nello short track, diventata la prima elvetica a vincere a Lenzerheide.