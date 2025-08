Dopo l'incidente mortale sul Laila Peak, Marina Krauss parla per la prima volta del momento in cui ha perso la sua amica Laura Dahlmeier. L'ex regina del biathlon è stata colpita da un masso durante una manovra di discesa in corda doppia, a un'altitudine di circa 5'700 metri.

Hai fretta? blue News riassume per te Laura Dahlmeier è morta a causa di una caduta di massi sulle montagne del Karakorum.

La compagna di cordata Marina Krauss racconta il momento drammatico dell'incidente.

Il salvataggio non è stato possibile a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

L'ultimo desiderio della giovane deceduta sarebbe quello di rimanere sulla montagna. Mostra di più

Marina Krauss non esita un secondo quando si verifica la fatale caduta di massi sulla montagna. Avverte immediatamente i soccorsi e inizia a chiamare la sua amica. Aveva atteso la notte da sola nella speranza di poter salvare l'ex stella del biathlon Laura Dahlmeier.

Ma le cose sono andate diversamente. Ora, pochi giorni dopo il tragico incidente sul Laila Peak, nelle montagne pakistane del Karakoram, la donna parla per la prima volta pubblicamente dell'accaduto.

«Eravamo alla terza discesa», ricorda Krauss alla «Bild». «Io ero già giù, Laura mi seguiva - poi è iniziata la caduta di massi». Per un breve momento ha sperato che la sua compagna di cordata fosse rimasta illesa.

Ma poi ha visto un masso enorme colpire l'amica alla testa. «È stata scaraventata contro la parete e ha smesso di muoversi».

Altre cadute di massi durante la notte

Tutti i tentativi di raggiungerla sono falliti. «L'ho chiamata e non ha risposto», racconta Krauss. «Ho capito che l'unica cosa che potevo fare era chiedere aiuto».

Fa una chiamata d'emergenza, nel bel mezzo del niente, a un'altitudine di circa 5'700 metri. Trascorre la notte nella zona di pericolo, senza sapere se i soccorsi arriveranno.

Ma il pendio è instabile e si verificano altre cadute di massi. Un elicottero raggiunge la regione solo il mattino seguente, troppo tardi. Il salvataggio viene annullato a causa del continuo pericolo di caduta massi.

La sette volte campionessa mondiale e due volte campionessa olimpica è morta a soli 31 anni. Il pilota dell'elicottero ha poi descritto come il terreno intorno al Laila Peak fosse cambiato drasticamente: «C'erano enormi frane».

«L'ultimo desiderio di Laura era di non essere salvata»

In accordo con il team, non sono stati effettuati ulteriori tentativi di salvataggio. Questo era anche in linea con le volontà della vittima: «L'ultimo desiderio di Laura era di non essere salvata», dice il pilota.

L'ex regina del biathlon si era dedicata all'alpinismo dopo la sua carriera, viaggiando spesso con il suo amica e compagna di cordata Krauss.

È considerata un'alpinista esperta. Il fatto che sia morta durante una discesa in corda doppia tecnicamente non molto impegnativa rende il suo destino ancora più tragico.