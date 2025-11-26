  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giochi La fiaccola è partita da Olimpia ed è attesa il 4 dicembre in Italia

Swisstxt

26.11.2025 - 12:18

Gkaidatzis e Belmondo
Gkaidatzis e Belmondo
Reuters

Olimpia ha ospitato come tradizione vuole l’accensione della fiamma, che non è avvenuta all’aperto al Tempio di Hera, ma al Museo archeologico, colpa della pioggia degli scorsi giorni.

SwissTXT

26.11.2025, 12:18

26.11.2025, 12:46

La cerimonia si è svolta nella sala principale, dove sono presenti alcuni reperti archeologici del tempio di Zeus: il complesso comprendeva anche uno stadio, nel quale a partire dal 776 a.C. si svolgevano ogni 4 anni i più importanti giochi panellenici.

La fiaccola ora farà una staffetta in Grecia (primi tedofori Gkaidatzis e Belmondo) per giungere in Italia il 4 dicembre e completare il percorso.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
Nasconde il corpo della madre morta e si traveste da lei per incassare la pensione
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale

Altre notizie

Basket. Roberto Kovac non torna a giocare in Ticino, prosegue nella Serie C Lombarda

BasketRoberto Kovac non torna a giocare in Ticino, prosegue nella Serie C Lombarda

Ecco cos'ha detto. Noah Dettwiler parla per la prima volta dopo lo spaventoso incidente

Ecco cos'ha dettoNoah Dettwiler parla per la prima volta dopo lo spaventoso incidente

Ginnastica. Whitlock ci ripensa e punta ai giochi di Los Angeles

GinnasticaWhitlock ci ripensa e punta ai giochi di Los Angeles