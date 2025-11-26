Gkaidatzis e Belmondo Reuters

Olimpia ha ospitato come tradizione vuole l’accensione della fiamma, che non è avvenuta all’aperto al Tempio di Hera, ma al Museo archeologico, colpa della pioggia degli scorsi giorni.

La cerimonia si è svolta nella sala principale, dove sono presenti alcuni reperti archeologici del tempio di Zeus: il complesso comprendeva anche uno stadio, nel quale a partire dal 776 a.C. si svolgevano ogni 4 anni i più importanti giochi panellenici.

La fiaccola ora farà una staffetta in Grecia (primi tedofori Gkaidatzis e Belmondo) per giungere in Italia il 4 dicembre e completare il percorso.