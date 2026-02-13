Questo mentre si acuiscono le divisioni sulla leadership di Gianni Infantino in vista della sua candidatura per un quarto mandato.

«La Fifa non sosterrà, agevolerà né tollererà alcun processo relativo all'elezione del Presidente della Fifa che sia incompatibile con lo statuto della Fifa, le procedure democratiche e il quadro di governance stabilito», ha dichiarato la Federazione internazionale di calcio in un comunicato, aggiungendo che Infantino è stato «eletto democraticamente dalle federazioni affiliate alla Fifa» e continua a svolgere il suo incarico in conformità con il loro mandato.

Ha inoltre dichiarato che la dichiarazione riprende le recenti posizioni della Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) e della Confederazione calcistica africana (Caf), nonché le discussioni avute con le federazioni affiliate alla Fifa e con le confederazioni di tutto il mondo.