Corinna Schumacher e Gina Schumacher. (Immagine d'archivio dell'anno 2022) IMAGO/Panama Pictures

Gina Schumacher è una delle migliori atlete di equitazione western del mondo e il suo percorso è stato caratterizzato dal grave incidente sugli sci del padre Michael Schumacher. In un nuovo documentario, la donna fornisce una visione approfondita del difficile periodo vissuto.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Nel documentario della «ZDF» «Pferdestärke», Gina Schumacher parla apertamente del periodo successivo al grave incidente sciistico del padre nel 2013 e di come lo sport equestre l'abbia aiutata emotivamente.

La 29enne è una delle migliori cavallerizze western del globo e ha vinto due titoli di campione del mondo nel 2025.

Corinna Schumacher cita una prima dichiarazione del marito, secondo cui il successo sportivo di Gina era dovuto alla sua forte ambizione e a un certo egocentrismo. Mostra di più

Nel nuovo documentario della «ZDF» «Pferdestärke», Gina Schumacher parla di equitazione western, nella quale lei stessa è una delle migliori cavallerizze del mondo.

La ventinovenne fornisce anche informazioni personali sulla sua vita come figlia della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher.

Il documentario uscirà ufficialmente il 17 aprile.

Il quotidiano tedesco «Bild» ha potuto vedere in anteprima la produzione e cita le parole commoventi di Gina Schumacher sul periodo successivo all'incidente del padre: «Dopo l'incidente di papà, mi sono davvero impegnata perché dovevo fare qualcosa. I cavalli sono sempre stati importanti. Ma da allora hanno davvero... beh, non potrei fare a meno dei cavalli. Mi hanno aiutato a superare tutto».

Michael Schumacher è rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci nelle Alpi francesi nel dicembre 2013 e ha riportato una lesione cerebrale traumatica.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 è stato posto in coma indotto. Da allora, le informazioni pubbliche sul suo stato di salute sono state scarse, per non dire insistenti.

Anche Gina è una pluricampionessa mondiale

Nel nuovo documentario della «ZDF», Gina parla anche dei suoi ranch negli Stati Uniti e in Svizzera. La famiglia Schumacher gestisce la propria struttura a Givrins, vicino a Nyon, dove la donna ha vinto due titoli mondiali nell'estate del 2025.

Anche Corinna Schumacher dice la sua nel documentario. Oggi allevatrice di successo a livello internazionale, ricorda una dichiarazione fatta dal marito più di 25 anni fa: «Michael una volta mi disse, quando Gina aveva dieci anni: "Gina sarà molto più brava di te. Perché è più egoista. Se sei un'atleta, devi essere egoista fino a un certo punto. E questo è un bene. Altrimenti non si ottiene nulla". Oggi penso che aveva proprio ragione».

Gina Schumacher nel 2019 durante l'equitazione western nel ranch di Givrins, in Svizzera. imago images/VISTAPRESS

Gina stessa parla con semplicità del suo successo: «Sono grata di poterlo fare, perché non è una cosa che si può dare per scontata. I miei genitori me lo hanno reso possibile. Per questo è sempre stato importante per me lavorare sodo e trarne il meglio».