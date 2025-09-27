L’Italia, campione del mondo in carica nel volley, potrà cercare di difendere il titolo iridato conquistato quattro anni fa a Betim, in Brasile.
Nell’attesissima semifinale disputata contro i campioni d’Europa della Polonia, in una sfida che ha messo di fronte le due migliori squadre del ranking, gli Azzurri si sono imposti con il punteggio di 25-21 25-22 25-23.
Nell’ultimo atto del torneo iridato che si sta svolgendo nelle Filippine gli italiani partiranno con i favori del pronostico contro la sorprendente Bulgaria, che qualche ora prima ha concesso un solo set alla Repubblica Ceca.