Volley L’Italia stende la Polonia e si regala una nuova finale Mondiale

Swisstxt

27.9.2025 - 14:11

La schiacciata di Di Bartolo
La schiacciata di Di Bartolo
KEY

L’Italia, campione del mondo in carica nel volley, potrà cercare di difendere il titolo iridato conquistato quattro anni fa a Betim, in Brasile.

SwissTXT

27.09.2025, 14:11

27.09.2025, 14:28

Nell’attesissima semifinale disputata contro i campioni d’Europa della Polonia, in una sfida che ha messo di fronte le due migliori squadre del ranking, gli Azzurri si sono imposti con il punteggio di 25-21 25-22 25-23.

Nell’ultimo atto del torneo iridato che si sta svolgendo nelle Filippine gli italiani partiranno con i favori del pronostico contro la sorprendente Bulgaria, che qualche ora prima ha concesso un solo set alla Repubblica Ceca.

