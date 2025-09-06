Markkanen KEY

La Serbia, grande favorita per il titolo, è stata clamorosamente eliminata agli ottavi di finale di Eurobasket dalla Finlandia.

SwissTXT Swisstxt

Trascinati da Markkanen (29 punti) i nordici si sono imposti per 92-86 dopo aver condotto per gran parte del confronto di Riga. Sul loro percorso i finnici ora troveranno la vincente di Francia-Georgia. La Germania campione del mondo ha invece battuto nettamente il Portogallo per 85-58, ma solo grazie al 33-7 del 4o parziale, e sfiderà Italia o Slovenia. Le altre due partite di giornata hanno visto prevalere la Turchia sulla Svezia e la Polonia sulla Bosnia-Erzegovina.