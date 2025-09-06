  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Basket La Finlandia elimina la Serbia

Swisstxt

6.9.2025 - 23:06

Markkanen
Markkanen
KEY

La Serbia, grande favorita per il titolo, è stata clamorosamente eliminata agli ottavi di finale di Eurobasket dalla Finlandia.

SwissTXT

06.09.2025, 23:06

06.09.2025, 23:07

Trascinati da Markkanen (29 punti) i nordici si sono imposti per 92-86 dopo aver condotto per gran parte del confronto di Riga. Sul loro percorso i finnici ora troveranno la vincente di Francia-Georgia. La Germania campione del mondo ha invece battuto nettamente il Portogallo per 85-58, ma solo grazie al 33-7 del 4o parziale, e sfiderà Italia o Slovenia. Le altre due partite di giornata hanno visto prevalere la Turchia sulla Svezia e la Polonia sulla Bosnia-Erzegovina.

I più letti

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale

Video correlati

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Più video

Altre notizie

A Chiasso. Europei di bocce, due argenti svizzeri

A ChiassoEuropei di bocce, due argenti svizzeri

Ciclismo. Soler trionfa in solitaria nella 14esima tappa della Vuelta

CiclismoSoler trionfa in solitaria nella 14esima tappa della Vuelta

Beach volley. La ticinese Laura Bissig si laurea campionessa svizzera a Berna

Beach volleyLa ticinese Laura Bissig si laurea campionessa svizzera a Berna