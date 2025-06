Premi più ricchi in Coppa del Mondo: ecco quanto guadagneranno gli atleti

Lara Gut-Behrami Keystone

La FIS ha annunciato un aumento minimo del 10% dei premi in denaro per tutte le discipline della Coppa del Mondo, con l'obiettivo di valorizzare maggiormente gli atleti, soprattutto in sport meno visibili come skicross e snowboard.

La Federazione Internazionale di Sci ha annunciato che i premi in denaro per la prossima stagione di Coppa del Mondo aumenteranno di almeno il 10% in tutte le discipline.

L'obiettivo è quello di valorizzare maggiormente gli atleti, in particolare negli sport con meno visibilità come lo skicross e lo snowboard, dove gli atleti di punta non arrivano a ottenere cifre superiori ai centomila franchi dai montepremi.

La Federazione si aspetta che un ulteriore incremento del 10% venga garantito su base volontaria dai singoli organizzatori.