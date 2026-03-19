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Sport invernali La francese Jeanmonnot si aggiudica la Coppa del Mondo di biathlon

Swisstxt

19.3.2026 - 17:49

Nelle ultime due stagioni era giunta seconda nella generale
Nelle ultime due stagioni era giunta seconda nella generale
KEYSTONE

Lou Jeanmonnot ha conquistato per la prima volta in carriera la Coppa del Mondo di biathlon, riuscendo così a trionfare dopo essersi classificata seconda nelle ultime due stagioni.

SwissTXT

19.03.2026, 17:49

19.03.2026, 17:53

Alla 27enne francese è bastato chiudere al sesto posto lo sprint dell’Holmenkollen per avere la certezza aritmetica, visto che con due gare ancora da disputare ha un vantaggio ormai incolmabile di 216 punti sulla finlandese Suvi Minkkinen, oggi undicesima.

Ad imporsi sulle nevi norvegesi è stata la svedese Hanna Oeberg, mentre la migliore delle svizzere, Lena Haecki-Gross, si è piazzata 28a.

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