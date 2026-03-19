Lou Jeanmonnot ha conquistato per la prima volta in carriera la Coppa del Mondo di biathlon, riuscendo così a trionfare dopo essersi classificata seconda nelle ultime due stagioni.
Alla 27enne francese è bastato chiudere al sesto posto lo sprint dell’Holmenkollen per avere la certezza aritmetica, visto che con due gare ancora da disputare ha un vantaggio ormai incolmabile di 216 punti sulla finlandese Suvi Minkkinen, oggi undicesima.
Ad imporsi sulle nevi norvegesi è stata la svedese Hanna Oeberg, mentre la migliore delle svizzere, Lena Haecki-Gross, si è piazzata 28a.