La Germania ha chiuso il cerchio.

Dopo il titolo mondiale vinto nel 2023, la compagine tedesca si è laureata campione d'Europa, sconfiggendo in finale un'ostica Turchia. A Riga la partita, molto equilibrata, si è conclusa 88-83 in favore di Schroeder e compagni. La squadra di Mumbru ha offerto un'ottima prova collettiva, facendo la differenza nella seconda metà di partita. Ai turchi, comunque autori di un cammino eccezionale, non sono invece bastate le grandi prove di Sengun e Osman, capaci di firmare 51 punti in 2. Per la Germania si tratta del 2o titolo continentale dopo quello del 1993.