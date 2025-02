Il quarterback di Kansas City Patrick Mahomes e i suoi Chiefs affrontano i San Francisco 49ers di Brock Purdy nel Super Bowl LVIII (58). Immagine: IMAGO/ZUMA Wire

Il 59° Super Bowl si consumerà domenica sera (nella notte su lunedì, ora svizzera) all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Nel più importante evento sportivo americano dell'anno, i Kansas City Chiefs affronteranno i Philadelphia Eagles. Ma come funziona il football americano? blue News ve lo spiega.

Non sapete nulla di football americano, ma volete dire la vostra? Nessun problema, blue News ha messo insieme per voi una panoramica delle regole più importanti per poter dimostrare ai vostri amici quanto conoscete il gioco americano per eccellenza.

C'è anche una frase esemplare da memorizzare, per ogni regola.

Com'è fatto il campo?

Un campo da football americano è lungo esattamente 100 iarde e largo 160 piedi. Cioè 91,44 metri per 48,8 metri. Ma dimenticate i metri, nessuno vuole sentirli!

Le linee delle singole yard sono chiaramente visibili dall'alto. Immagine: KEYSTONE

La squadra che attacca cerca di spostare il pallone metro per metro dal proprio lato del campo a quello avversario. Le aree di meta di entrambe le squadre si trovano dietro le rispettive linee delle 0 yard. È qui che dovrebbe andare l'ovale, dal punto di vista degli attaccanti.

Esempio di frase: «I Chiefs sono solo sulla loro linea delle venti yard e hanno solo un minuto a disposizione. È ora che Mahomes sfoderi qualche lancio».

Qual è l'obiettivo del football americano?

Lo scopo del gioco è semplice: nel football americano vince la squadra che ha segnato più punti alla fine della partita. I punti vengono segnati per touchdown, field goal, conversioni e safety. Per saperne di più, leggi più avanti.

La partita dura un'ora di gioco effettivo. Tuttavia, la partita è continuamente interrotta e di solito dura fino a tre ore. Per il telespettatore, queste interruzioni sono sempre intervallate da pubblicità.

Frase di esempio: «Senza queste fastidiose interruzioni pubblicitarie sarei già a letto».

Come funzionano l'attacco e la difesa?

Una squadra di football americano è composta da due blocchi: l'attacco e la difesa. La squadra in possesso di palla imposta l'attacco e cerca di portare il pallone nella zona di meta dell'avversario. La squadra senza palla imposta la difesa, che cerca di impedire all'avversario di avanzare con il pallone.

Importante: è essenziale pronunciare correttamente questi due termini. Offesa si pronuncia «Offfäns» e difesa si pronuncia «Diiifäns». L'accento è sempre sulla prima sillaba.

«Non puoi passare», il placcaggio è fondamentale per fermare l'avversario. Immagine: KEYSTONE

Cosa significano 1°, 2°, 3° e 4° down?

La squadra che attacca ha quattro «down» (tentativi) per far avanzare il pallone di almeno dieci yard. Se ci riesce, riceve quattro nuovi tentativi per le successive dieci yard. Se ci riesce di nuovo, ottiene i quattro down successivi. E così via. Se falliscono, la squadra avversaria riceve il pallone.

Questi down sono onnipresenti durante il gioco, quindi è molto importante che comprendiate questa parte.

Alcuni esempi: la chiamata di un down è composta da due parti. In primo luogo, si tratta del numero di tentativi e poi di quante yard devono ancora essere percorse. Questo viene chiamato, ad esempio: «1° e dieci» o «2° e sei».

«1° e dieci» significa: 1° down (primo tentativo) e ci sono ancora dieci yard da percorrere. Se l'attacco viene fermato dopo quattro yard, al secondo tentativo ne servono solo sei - «2° e sei». Se poi riescono a fare altre due yard, il 3° down sarebbe «3° e quattro».

Non appena l'ostacolo delle dieci iarde viene superato, si ha un altro 1° down e si parte da «1° e dieci». Se anche il quarto tentativo fallisce, il possesso passa di mano nel punto in cui è stato fermato l'ultimo attacco.

Di solito, l'attacco non esegue una normale giocata al 4° down, ma un «punt». In un «punt», il pallone viene calciato il più lontano possibile verso il lato avversario. In questo modo si rinuncia al possesso del pallone, ma la squadra avversaria deve iniziare il successivo attacco molto più indietro nel campo di gioco.

Esempio di frase: «Otto metri lontano dal 4° down, Purdy non ci proverà nemmeno. Calceranno ora».

Che ruolo ha il quarterback?

Nel football americano tutto dipende dal quarterback: è il perno dell'attacco di una squadra e fa in modo che il pallone finisca nella «end zone» avversaria.

In un attacco, di solito il pallone viene lanciato per primo al quarterback, che poi sceglie un compagno di squadra in corsa a cui lanciare la palla. Quest'ultimo cerca di prendere la palla e di correre verso l'area di meta. Tuttavia, se viene fermato dalla difesa, il gioco si ferma e il «down» successivo avviene nel punto in cui l'attaccante è stato fermato.

Invece di lanciare l'ovale, il quarterback può anche decidere di scappare con esso o di passarlo a un collega. Questo si chiama «run» o «rush» ed è spesso usato per le brevi distanze.

Il quarterback dei Kansas City Chiefs è Patrick Mahomes. È la nuova grande superstar del football americano. Brock Purdy prende le decisioni per i 49ers. Gli esperti non gli hanno mai dato molto credito: ora ha la possibilità di dimostrare a tutti quanto vale.

Frase di esempio: «Purdy contro Mahomes - ve lo dico io: È come Davide contro Golia! Qualcuno ha ancora delle ali di pollo?».

A Brock Purdy, quarterback dei 49ers, non è mai stato dato molto credito. Ma da quando ha avuto la sua occasione, è diventato uno dei migliori giocatori della NFL. Immagine: IMAGO/USA TODAY Network

Qual è il compito della difesa?

L'obiettivo della difesa è quello di fermare la squadra avversaria il prima possibile. La prima cosa che cerca di fare è impedire al quarterback avversario di lanciare e «sackarlo» (farlo cadere a terra).

Per evitare questo «sack» (dite «sack» e siete a posto), l'attacco avversario piazza alcuni giocatori particolarmente grossi e pesanti proprio davanti al quarterback per proteggerlo. I difensori, altrettanto grandi e massicci, cercano di sfondare questo muro umano e di sottrarre il pallone al quarterback. In realtà sono i difensori a voler avanzare.

Ma dimenticatelo di nuovo e non lasciatevi confondere ancora di più.

Se il quarterback riesce comunque a lanciare la palla (come nella maggior parte dei casi) o a passarla a un collega, la difesa deve fermare il giocatore con la palla il prima possibile. Di solito con un placcaggio potente.

La palla è stata ricevuta dal quarterback, ma il placcaggio arriva immediato. imago

Se un difensore riesce a intercettare il lancio del quarterback e a portare il pallone sotto controllo, il possesso della palla cambia immediatamente. Questo si chiama intercetto ed è un vero e proprio colpo di scena.

Si può festeggiare come su un gol segnato nel calcio: si salta in piedi, si svuota la birra, insomma, tutto il programma completo. Uno scenario da incubo per l'attaccante. Il difensore che prende il pallone può anche andare nella direzione opposta e cercare di segnare un touchdown.

Esempio di frase: «Sto aspettando che qualcuno placchi finalmente Mahomes. Dopo non può più correre».

Per cosa vengono assegnati i punti nel football americano?

I punti vengono assegnati per le seguenti quattro azioni:

Touchdown (sei punti)

Il touchdown vale il massimo dei punti (sei) e viene segnato quando un giocatore della squadra in attacco porta il pallone nella zona di meta della squadra avversaria o lo prende oltre la stessa.

Anche in questo caso la pronuncia è particolarmente importante.

Esempio di frase: «Taatsch-Daauuun!».

Field goal (tre punti)

In un field goal, il pallone viene calciato ma deve volare sopra la traversa e infilarsi tra i due pali. Immagine: Keystone

Invece di portare o lanciare il pallone nella zona di meta, la squadra che attacca può anche calciarlo. È molto più facile, ma vale solo tre punti. L'importante è che il pallone venga calciato al di sopra di una traversa e che passi attraverso due alti pali verticali posizionati nella zona di meta.

In un «field goal», nessun giocatore della squadra attaccante deve prendere o controllare il pallone nella zona di meta. I tentativi di field goal dalla linea delle 40 yard hanno solitamente successo.

Frase di esempio: «Se sbaglia il calcio, allora non lo so proprio».

Punto extra (uno o due punti)

Dopo un touchdown riuscito, la squadra in attacco ha la possibilità di segnare uno o due punti bonus (conversioni). Nella maggior parte dei casi, viene tentato un solo punto. Tutto ciò che la squadra deve fare è segnare un field goal dalla linea delle 15 yard. Facile come bere un bicchier d'acqua.

Due punti extra vengono assegnati se la squadra in attacco segna un altro touchdown in un unico tentativo (conversione da 2 punti). Il tentativo può partire dalla linea delle 5 iarde.

Esempio di frase: «I 49ers non solo hanno bisogno di un touchdown ora, ma devono anche aggiungere una conversione da 2 punti. Altrimenti la partita sarà molto combattuta».

Safety (due punti)

I punti per una safety vengono assegnati alla squadra in difesa se riesce a placcare il giocatore della squadra in attacco in possesso del pallone nella propria area di meta. Le safety sono piuttosto rare e valgono due punti.

Esempio di frase: «Questa si chiama safety! Scommetto che nessuno di voi lo sapeva».

Eh... Che cos'è stato?

Non avete ancora idea di come funziona il gioco? Non preoccupatevi, ricordate le frasi di esempio e cercate di inserire termini inglesi nelle vostre spiegazioni il più spesso possibile.

E le ali di pollo! Non dimenticate le ali di pollo.

Nessun Super Bowl è completo senza le ali di pollo (chicken wings). KEYSTONE

Nella serata di domenica i Kansas City Chiefs affronteranno i Philadelphia Eagles nel Super Bowl. La partita si svolgerà a New Orleans e sarà trasmessa in diretta dalla televisione svizzera in chiaro su RTL. La trasmissione inizierà domenica sera alle 23.15, mentre il calcio d'inizio è previsto alle 0.30 della stessa notte.