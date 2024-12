Giannis Antetokounmpo KEY

I Milwaukee Bucks hanno vinto la seconda edizione della NBA Cup battendo in finale (l'unica partita del torneo che non conta anche per il campionato) per 97-81 gli Oklahoma City Thunder.

Giannis Antetokounmpo, eletto miglior giocatore del torneo, ha fornito anche nell'ultimo atto disputato a Las Vegas una prestazione stellare, con un a tripla doppia fatta di 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist.

Il greco era già stato protagonista in semifinale contro gli Atlanta Hawks di Clint Capela.

Per la vittoria ogni giocatore dei vincitori ha ricevuto circa 459'000 franchi (183'000 ai perdenti).