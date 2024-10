NBA Imago

Nella notte tra martedì e mercoledì ripartirà la NBA con i Boston Celtics campioni in carica che restano la squadra da battere.

I grandi antagonisti a Est saranno i New York Knicks, rinforzatisi con Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns, oltre ai Philadelphia 76ers, che dal canto loro hanno aggiunto Paul George. Due gli svizzeri presenti (per la prima volta dal 2020) in questa Conference: Clint Capela e Kyshawn George. A Ovest ci sarà grande battaglia: Oklahoma e Dallas sembrano essere le più accreditate a primeggiare, attenzione però a Nikola Jokic e a Denver.

