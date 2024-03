Matteo Jorgenson conquista la Parigi-Nizza Imago

ultima giornata da fuoco e fiamme.

Alla vigilia dell’ottava tappa della Parigi-Nizza ci si aspettava un’ La Nizza-Nizza, frazione conclusiva, è stata vinta da Remco Evenepoel in volata su Matteo Jorgenson, ma i 110km del tracciato non hanno offerto le grosse emozioni attese. Come previsto, sul Col de Quatre-Chemins i due papabili al titolo si sono giocati sia la vittoria di tappa sia la conquista della maglia gialla finale, andata all’americano. Il miglior rossocrociato in classifica è stato Yannis Voisard, che ha chiuso a ridosso della top 20.

Swisstxt