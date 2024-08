Jorge Martin in Austria Imago

27"748.

Swisstxt

In Austria vola Jorge Martin, che sul Red Bull Ring ha firmato il nuovo record del circuito in 1’ Un tempone per l’iberico che si è aggiudicato la pole position sia per la gara sprint sia per quella domenicale. In seconda posizione è giunto l’italiano Francesco Bagnaia, che nelle qualifiche si è rivelato l’unico in grado di reggere la velocità del leader del Mondiale. A completare una prima fila tutta Ducati è stato Marc Marquez.

Swisstxt