La rivelazione shock di Conor McGregor: «Ho visto la mia morte e incontrato Gesù»

Conor McGregor KEYSTONE

Conor McGregor ha dichiarato di aver vissuto un'esperienza allucinogena in Messico, durante la quale ha visto la sua morte e ha incontrato Gesù. Il trattamento gli avrebbe salvato la vita.

«Mi guardavo dall'alto mentre accadeva, e poi mi vedevo dalla bara», ha postato sui social.

«Dio è venuto da me nella Santissima Trinità. È POTENTE! Gesù, suo figlio. Maria, sua Madre. Gli Arcangeli. Tutti presenti in cielo. Mi è stata mostrata la luce».

Il 37enne ha provato infatti l'Ibogaine, in una clinica a Tijuana.

L'Ibogaine è una sostanza che proviene dalla pianta Tabernanthe iboga, originaria dell'Africa centrale. È studiata per il suo potenziale nel trattamento delle dipendenze.

Il lottatore, negli ultimi anni, è stato accusato, ripetute volte, di violenza sessuale e stupro.

Per aver violato le normative sulle politiche anti-doping è inoltre stato sospeso per 18 mesi dall'UFC; la sospensione è iniziata il 20 settembre 2024 e si concluderà il 20 marzo 2026. Mostra di più

Conor McGregor ha rivelato che la sua vita è stata salvata dopo aver visto come sarebbe morto e aver incontrato Gesù durante un trattamento allucinogeno per affrontare un trauma in Messico.

Il lottatore di arti marziali miste (MMA), che quest'anno ha affrontato accuse di stupro in Irlanda e di aggressione sessuale in Florida, ha fatto queste straordinarie rivelazioni in un post sui social.

Il 37enne ha scritto: «Ciao a tutti, sono tornato. Sono stato benedetto dall'incontro con i medici più all'avanguardia della Stanford University e ho seguito una serie di trattamenti per affrontare il trauma. Ho viaggiato a Tijuana, in Messico, e ho seguito un trattamento con Ibogaine presso AMBIO. Guardate il documentario su Netflix appena uscito intitolato «In Waves and War», è esattamente il posto dove sono stato».

Ha poi aggiunto che: «È stato incredibile, intenso e assolutamente illuminante. Mi è stata mostrata quella che sarebbe stata la mia morte. Quanto presto sarebbe accaduta e come avrebbe impattato sui miei figli. Mi guardavo dall'alto mentre accadeva, e poi mi vedevo dalla bara».

L'Ibogaine è una sostanza che proviene dalla pianta Tabernanthe iboga, originaria dell'Africa centrale. È stata studiata per il suo potenziale nel trattamento delle dipendenze, ed è principalmente conosciuta per questo, ma non è approvata per uso medico negli Stati Uniti.

L'irlandese, nel suo lungo messaggio sui social media, non fa riferimento a ricevere il trattamento per una dipendenza, ma successivamente condivide un video di uno scienziato che spiega come l'Ibogaine potrebbe aiutare i tossicodipendenti.

Il suo post continua: «Dio è venuto da me nella Santissima Trinità. È POTENTE! Gesù, suo figlio. Maria, sua Madre. Gli Arcangeli. Tutti presenti in cielo. Mi è stata mostrata la luce. Gesù è sceso dai gradini di marmo bianco del cielo e mi ha unto con una corona. Sono stato salvato! Il mio cervello. Il mio cuore. La mia anima. Guariti!».

«Ero di nuovo me stesso»

La star dell'UFC ha combattuto l'ultima volta nel 2021, perdendo contro Dustin Poirier quando si è rotto una gamba cercando di colpire l'avversario con un calcio.

McGregor ha detto di pensare che il trattamento gli abbia salvato la vita, ma che lo ha trovato «molto, molto difficile».

«Sono stato 36 ore sotto prima di riposarmi finalmente. Quando mi sono svegliato ero di nuovo me stesso. L'esperienza più illuminante e incantevole che abbia mai intrapreso. Questo trattamento vale il suo peso in ORO!».

Infine, nel suo lungo post, il lottatore ha ringraziato tutti per le preghiere e i pensieri a lui rivolti.

Le accuse di stupro e la sospensione per aver violato le norme anti-doping

A settembre, una giuria irlandese ha deciso a favore della donna di Dublino Nikita Hand, che ha accusato il 37enne di stupro.

Come riporta il «Daily Mail», la donna lo ha citato in giudizio con successo in un tribunale civile per un incidente in cui si presume che l'abbia «brutalmente stuprata e picchiata» in un attico di un hotel a sud di Dublino nel dicembre 2018. La giuria ha ritenuto McGregor civilmente responsabile per aggressione.

A gennaio di quest'anno, un'altra donna lo ha accusato di averla aggredita sessualmente dopo una partita delle finali NBA dei Miami Heat nel 2023. McGregor nega le accuse.

Inoltre, il lottatore ha accettato un divieto di 18 mesi per una violazione della politica antidoping dell'UFC. L'irlandese ha infatti mancato tre tentativi di raccolta di campioni biologici entro un periodo di 12 mesi nel 2024.

La sua sospensione è iniziata il 20 settembre 2024 e si concluderà il 20 marzo 2026.