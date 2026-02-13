Petr Fradkov
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La Federazione russa di atletica ha presentato giovedì ricorso al TAS contro l'esclusione totale dalle competizioni internazionali, confermata venerdì scorso da World Athletics.
La Federazione considera la decisione discriminatoria e dannosa. Nel ricorso può contare su precedenti favorevoli: a fine 2025 il TAS ha dato ragione alle Federazioni russe di slittino e sci.
Martedì il CIO ha revocato le restrizioni agli atleti russi, aprendo le qualificazioni per i Giochi 2028 di Los Angeles. World Athletics mantiene però una linea divergente dal CIO per ora.