La Federazione russa di atletica ha presentato giovedì ricorso al TAS contro l'esclusione totale dalle competizioni internazionali, confermata venerdì scorso da World Athletics.

La Federazione considera la decisione discriminatoria e dannosa. Nel ricorso può contare su precedenti favorevoli: a fine 2025 il TAS ha dato ragione alle Federazioni russe di slittino e sci.

Martedì il CIO ha revocato le restrizioni agli atleti russi, aprendo le qualificazioni per i Giochi 2028 di Los Angeles. World Athletics mantiene però una linea divergente dal CIO per ora.