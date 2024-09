Elijah Morgan Keystone

La Spinelli Massagno ha iniziato la nuova stagione di SBL con il piede giusto.

Swisstxt

Trascinati dal neoacquisto Elijah Morgan, autore di 35 punti, i ragazzi di Gabibbo hanno battuto a Nosedo il Pully con il punteggio di 86-78. Sempre avanti a partire dalla fine del primo quarto, i luganesi hanno rischiato di far rientrare i losannesi nel finale, passando da un confortevole +12 ad un rischioso +3 nell'ultimo minuto. Una grande rimonta non è invece bastata al Riva per esordire con un successo. Sotto di 22 punti alla pausa principale, le ticinesi si sono portate in parità prima di cedere al Baden 71-61.

Swisstxt